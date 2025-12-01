В Госдуме назвали вероятную причину блокировки WhatsApp

Мессенджер WhatsApp*, вероятно, заблокируют в России. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«По моей информации, дополнительным триггером для ускорения мер в отношении WhatsApp* стал факт утечки дипломатических переговоров. Владельцы мессенджера не только закрывают глаза на использование в противоправных целях, но и сами активно участвуют», — написал он.

Горелкин допустил, что после блокировки мессенджера руководство WhatsApp выпустит пресс-релиз, в котором заявит о непонимании российских требований для собственного оправдания в глазах пользователей из других стран.

«Хотя многие государства, развивающие собственные мессенджеры, прекрасно поймут, в чем причина ухода WhatsApp* с российского рынка. И не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей», — добавил парламентарий.

В Роскомнадзоре заявляли, что WhatsApp* заблокируют в России, если мессенджер не выполнит требования законодательства.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.