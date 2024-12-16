Путин рассказал об ожиданиях от российского бизнеса

Россия добьется выхода на сбалансированный экономический рост и ожидает от предпринимателей расширения предложений по выпуску товаров для обеспечения людей работой и улучшения макроэкономических показателей. Об этом в беседе с представителями бизнес-кругов страны заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что результаты работы отечественного бизнеса важны для всей России, так как оказывают влияние на всю экономику.

«Чего бы мы хотели добиваться в 2025-м году? Сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров, в том числе в макроэкономике. Потому что не ставкой единой жива экономика, но и представлением товаров на рынке прежде всего», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что ожидает от бизнеса участия в новых национальных проектах, в том числе через инфраструктурные проекты в логистике и страховой деятельности, а также решения вопросов с кадрами, которые сегодня необычайно важны. Путин пояснил, что важно не только набрать достаточное количество сотрудников, но и сделать так, чтобы это оказались подготовленные люди.

Ранее президент России в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству снять избыточные административные барьеры для ведения бизнеса. Глава государства указал на необходимость настроить нормативную базу так, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей.