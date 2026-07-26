Путин рассказал о важности обеспечения безопасности Калининградской области

Безопасность Калининградской области в случае возникновения каких-либо угроз будет обеспечена всеми доступными для России возможностями. Об этом на встрече с командующими флотами заявил президент России Владимир Путин. Мероприятие транслировали на сайте Кремля.

«Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.

На переднем крае защиты должен находиться Балтийский флот, отметил Путин и добавил, что соответствующие задачи уже поставлены перед руководством флота.

Ранее на встрече с военными моряками Путин отметил уникальность российского ледокольного флота. Он подчеркнул, что ни у одной стране в мире нет атомных ледоколов, а у России — есть.