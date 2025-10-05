Путин рассказал о школьных уроках литературы и любимом учителе

Президент России Владимир Путин признался, что не помнит, какие оценки получал в школе за чтение стихов, но отметил, что до сих пор с благодарностью вспоминает своего учителя литературы. В разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным глава государства рассказал, что именно благодаря педагогу в школьные годы открыл для себя современную на тот момент зарубежную литературу.

«Важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, увлеченный своим делом учитель литературы», — сказал он.

Президент вспомнил, как учитель приносил на уроки новые книги, в том числе роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», и предлагал обсуждать их всем классом. Путин признался, что ему повезло с преподавателями.

Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент рассказал, что его особенно впечатлили строки Александра Пушкина о Бородинской битве.

Комментируя свое выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба Путин признал, что оно могло вызвать неоднозначную реакцию, однако подчеркнул, что всегда говорит искренне и не стремится произвести приятное впечатление.