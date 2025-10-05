Путин допустил, что его «валдайская речь» может кому-то не понравиться

Путин заявил, что во время выступления на Валдае был честен и искренен

Президент Владимир Путин признал, что его выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» могло вызвать неоднозначную реакцию, однако подчеркнул, что всегда говорит искренне и не стремится произвести приятное впечатление. Об этом он сказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину .

Глава государства отметил, что в своей речи изложил собственное видение происходящих событий и будущего их развития. По его словам, многое будет зависеть от позиции других участников глобальных процессов.

Путин подчеркнул, что не ставит целью понравиться или кого-то успокоить: он просто высказывает то, что считает правдой. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент добавил, что то, как воспримут его слова на Западе, зависит не только от него, но и «от других сторон».

Также российский лидер назвал отправку Tomahawk на Украину ударом по отношениям России и США.