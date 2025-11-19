Путин рассказал о результатах ежегодного медобследования

Президент России Владимир Путин прошел ежегодное медицинское обследование. Об этом глава государства рассказал на выставке, которая проходит в Москве в рамках X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey — 2025.

По словам российского лидера, на прохождение всех необходимых процедур потребовалось почти двое суток. Путин ночевал в стенах клиники.

«Пришел во второй половине дня, и ушел на следующий день. Слава Богу, все хорошо», — сказал президент.

Ранее стало известно, что перед участием в пленарном заседании в рамках конференции главе государства показали первого отечественного антропоморфного робота, разработанного Сбером. Путин оценил его танец.