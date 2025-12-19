Путин рассказал о решении проблемы водоснабжения в Донбассе

Проблема водоснабжения в Донбассе стоит остро, потери в трубопроводных системах составляют около 50%. Об этом на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал президент России Владимир Путин.

«Вы знаете, откуда берется эта проблема: основной водозабор, основная система водоснабжения находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. Она кардинально может быть решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем наших вооруженных сил», — поделился Путин.

Проблему водоснабжения Донбасса глава государства назвал одной из «ключевых проблем, которая досталась из прошлого». До недавнего времени потери воды в трубопроводах составляли 68%, сейчас они уменьшились до 50%.

Президент отметил, что Россия всегда разрешала возникающие споры только путем переговоров. Для решения конфликта на Украине необходимо устранить первопричины.