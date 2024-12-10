Путин рассказал о развитии российских технологий в условиях западных санкций

Западные санкции послужили стимулом для ускоренной разработки и внедрения отечественного программного обеспечения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом, в том числе для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения», — сказал Путин.

Он добавил, что сегодня в нашей стране есть все необходимые условия для стремительного развития технологий в сфере IT. Система высшего образования ориентирована на подготовку специалистов, способных совершить прорыв, а уникальные кадры и отечественные платформенные решения, опережающие зарубежные аналоги, открывают новые горизонты. Кроме того, IT-компании и специалисты могут воспользоваться разнообразными льготами и преференциями, что способствует их развитию.

Ранее Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов и врачей. Он также подчеркнул, что Россия выполняет все социальные обязательства, несмотря на трудности. В ближайшие три года на эти цели направят четверть расходов бюджета.