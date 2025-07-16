Путин рассказал о главных увлечениях детства

Самбо и дзюдо были главными развлечениями детства. Такое признание сделал президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

Глава государства пояснил, что сначала вместе с друзьями пришел в секцию самбо, а потом группа перешла в кружок по занятию дзюдо.

«Два таких серьезных развлечения и увлечения — спорт», — привело слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что до сих пор считает самбо самым интересным и зрелищным видом спорта, который привлекает большое количество людей.

«Он еще очень демократичный, потому что недорогой. Это же не хоккей — форму купить, коньки купить», — пояснил Путин.

Российский лидер добавил, что самбо является национальным видом спорта для россиян. В свое время рассматривали возможность включить его в программу Олимпийских игр.

Путин заметил, что есть смысл продолжить это обсуждение с Международным олимпийским комитетом, тем более что российские самбисты всегда показывали хорошие результаты.

В конце мая президент России на встрече с многодетными семьями заявил, что сохраняет бодрость и хорошую спортивную форму благодаря постановке масштабных жизненных целей. Путин пояснил, что они дисциплинируют человека и мобилизуют все его ресурсы, а также достаточно сильно мотивируют на продолжение работы.