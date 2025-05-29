Путин раскрыл россиянам секрет своей молодости

Президент России Владимир Путин рассказал о своем секрете молодости на встрече с многодетными семьями из разных регионов России. По его словам, главным фактором является наличие жизненных целей.

Путин в ответ на вопрос о сохранении хорошей формы отметил, что чем масштабнее цели, тем больше они дисциплинируют и мобилизуют.

«Движение, движение. Очень важно, когда есть цели в жизни. Это мотивирует, заставляет действовать, поддерживать себя в тонусе и заниматься правильными вещами. На мой взгляд, это ключевое», — сказал он.

Глава государства добавил, что режим, спорт и другие факторы важны, но главную роль играет стремление к значимым задачам и наличие внутренней мотивации.

Ранее Путин озвучил «формулу любви» для больших семей. По его словам, основе традиционных ценностей лежит фраза «как же я без тебя жил».