На Восточном экономическом форуме Никита Михалков, режиссер и председатель Союза кинематографистов России, обратил внимание на то, как некоторые молодые кинематографисты пытаются использовать истории о специальной военной операции для продвижения своих слабых сценариев. Об этом сообщил ТАСС .

«Историй таких много. Да, необходимо их освещать с точки зрения документалистики, информационной политики и так далее», — сказал Михалков.

Режиссер подчеркнул, что касается художественных произведений, «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Время необходимо, чтобы в кинематографе и искусстве сформировалось правильное восприятие. Он подчеркнул, что важно, чтобы объем этой истории в фильме соответствовал реальности.

«Боюсь, что достаточное количество скороспелых, так сказать, желающих наварить определенный багаж в обществе или материальный будут пытаться спекулировать на этом», — добавил он.

По его словам, это очень плохо. Он отметил, что сейчас продвигают сценарии, которые недостаточно сильны, но затрагивают актуальную тему.

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Мероприятие состоится на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой форума станет «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Россия и страны Глобального Юга намерены создать альтернативу Голливуду, заявил помощник президента России Владимир Мединский на презентации кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Главный принцип — отказ от навязанных голливудских квот гендерного, этнического и прочего разнообразия.