Путин рассказал, какая черта объединяет всех Героев России

Президент России Владимир Путин заявил, что Героев России — военных, правоохранителей, летчиков, врачей и представителей других профессий — объединяет готовность ставить интересы Родины превыше всего. Об этом он заявил на вручении медалей «Золотая Звезда» Героям России.

«Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покорители космоса, летчики, полярники, врачи и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, — всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины», — подчеркнул лава государства.

Он отметил, что в непростое время традиции воинской славы продолжают современники, в том числе молодые бойцы на передовой, которые остро чувствуют связь с предками и ответственность за их наследие.

Путин вручил медали «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Запад» генерал-полковнику Сергею Кузовлеву и командующему группировкой «Восток» генерал-полковнику Андрею Иванаеву в ходе торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля, приуроченной ко Дню Героев Отечества.

Во время группового фотографирования президент закашлялся, после чего сын одного из военнослужащих, Антон Афанасьев, пожелал ему здоровья. Путин улыбнулся и поблагодарил мальчика.