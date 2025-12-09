Мальчик пожелал здоровья Путину, когда президент закашлял в Кремле

После церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин, закашлявшись при групповом фотографировании, услышал от стоявшего рядом сына одного из военнослужащих, Антона Афанасьева, пожелание: «Будь здоров!». Глава государства улыбнулся и поблагодарил мальчика поклоном.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества. В ходе церемонии президент отметил, что бойцы показали высочайший профессионализм, железный характер и умение вести за собой. Они сделали все, чтобы обеспечить продвижение ВС России на ключевых направлениях.

Путин вручил высшие государственные награды командующему группировкой войск «Запад» генерал-полковнику Сергею Кузовлеву и командующему группировкой «Восток» генерал-полковнику Андрею Иванаеву, а также другим военнослужащим, отличившимся в зоне СВО, и летчикам-испытателям. Всего в церемонии приняли участие более 200 человек, включая Героев Советского Союза и кавалеров ордена Святого Георгия.