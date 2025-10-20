Путин рассказал, как друг Никиты Михалкова облил его вином
На праздничном мероприятии друг режиссера Никиты Михалкова облил президента России Владимира Путина вином. Об этом глава государства рассказал в фильме «Никита Михалков», посвященном 80-летию кинематографиста. Фрагмент опубликовал Telegram-канал «Вести».
Российский лидер вспомнил, как приехал на один из юбилеев Михалкова к нему в гости.
«Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь», — сказал Путин.
Президент отметил, что свое слово приятель режиссера не сдержал и продолжил употреблять спиртные напитки, однако в разумных пределах.
Ранее Путин раскрыл детали взаимоотношений с Михалковым. По словам главы государства, их с кинематографистом связывает дружба.