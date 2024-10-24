Путин рассказал, что считает для себя самым главным

Путин: безопасность России для меня — самое главное

Президент России Владимир Путин назвал безопасность страны самым главным вопросом для себя лично. На это он указал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Начну с безопасности России, потому что для меня это — самое главное», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что страна не сможет существовать при потере суверенитета. В этом, по его словам, заключается суть вопроса.

«И выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости — в экономике, финансах, военном деле — означает повышение нашей безопасности», — пояснил президент.

Он добавил, что благодаря такому развитию событий появятся условия для уверенного развития государства в будущем как самостоятельного, полноценного и самодостаточного.

На пленарном заседании саммита в формате «БРИКС плюс/аутрич» Путин отмечал, что Украину используют для создания критических угроз российской безопасности.