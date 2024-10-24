Путин заявил об использовании Украины для создания критических угроз безопасности России

Украину используют для создания критических угроз российской безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в формате «БРИКС плюс/аутрич». Его процитировало РИА «Новости» .

«<…> Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорирует при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемлением прав русскоязычных людей», — отметил российский лидер.

Сейчас, как напомнил Путин, союзники Украины не скрывают цель нанести России стратегическое поражение. Такое «желание» он назвал иллюзорными расчетами. По словам президента, планы по стратегическому поражению РФ могут строить только те, кто не знает историю страны и не учитывает «ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа».

Также Путин предупредил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Россия выступает против любых террористических проявлений.