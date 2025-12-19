Путин рассказал, что РФ была готова на предложенные перед Анкориджем компромиссы

Перед встречей в Анкоридже России предложили пойти на компромиссы по Украине, и страна была готова пойти на них. Подробности президент Владимир Путин рассказал на программе «Итоги года», совмещенной с пресс-конференцией.

«На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — отметил глава государства.

Переговоры России и США на Аляске проходили 15 августа. Встреча Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

На прямой линии Путин отметил, что Россия не видит готовности Украины к миру. На данный момент стратегическая инициатива полностью перешла в руки российской армии, а Украина теряет личный состав ВСУ, технику и территории.