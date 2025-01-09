Путин рассказал, что не прекращал работать в новогодние праздники

Работа российских властей в праздники не останавливалась. Об этом президент Владимир Путин заявил, открывая совещание с членами правительства.

«Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней. Но, как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте», — подчеркнул глава государства.

Путин предложил начать первую в 2025 году встречу с членами правительства с оперативных вопросов. Президент передал слово руководителю Минстроя Иреку Файзуллину, который предоставил отчет о работе систем ЖКХ во время новогодних праздников.



Перед каникулами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обычно отмечает Новый год дома, если никуда не уезжает. Часто, однако, российский лидер посещает места, где он больше всего нужен.