В Калужской области ввели «ценз оседлости» в интересах местных многодетных семей

Законодательное собрание Калужской области приняло закон, вводящий так называемый «ценз оседлости» для многодетных семей, рассчитывающих на получение мер поддержки в виде льготной ипотеки. Как отметил глава региона Владислав Шапша , ограничение создали с целью обеспечить приоритет «интересов земляков, коренных жителей», а не бывших иностранцев.

Закон ужесточает условия для участия молодых семей в программе поддержки в обеспечении жильем. Теперь для получения социальной выплаты они должны проживать на территории Калужской области не менее 10 лет. По мнению губернатора, местные многодетные семьи, имеющие историю и связи с калужской землей, имеют больше оснований для получения мер господдержки.

«Объясню свою позицию. Преимущественным правом по данной программе пользуются семьи с тремя и более детьми. И некоторые многодетные, никогда не проживавшие до этого на территории Калужской области, приезжают к нам только для того, чтобы получить эту социальную выплату. Тем самым опережая в очереди тех, кто родился и вырос в нашем регионе. Считаю, что у жителей области должно быть преимущественное право на получение мер социальной поддержки», - объяснил Шапша в своем канале в национальном мессенджере MAX.

Ранее в регионе расширили список сфер занятости, закрытых для мигрантов. Новые ограничения коснулись профессий курьера и сотрудника доставки продуктов питания, а также работников сферы услуг — сотрудников парикмахерских и салонов красоты.

Решение стало продолжением политики руководства региона, начатой год назад губернатором Владиславом Шапшой и направленной на постепенную регламентацию и декриминализацию трудовой миграции. Аналогичные меры уже приняли в сфере общественного транспорта, кадрового посредничества, торговли, предприятий общественного питания, медицинских учреждений и развлекательной индустрии.