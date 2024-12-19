Путин раскрыл важное качество нового руководителя Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн — опытный человек, он умеет работать с людьми. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Он опытный человек, который умеет работать напрямую с людьми. Я туда поэтому его и назначал. Длительное время работает с избирателями своими в Госдуме, напрямую работает, умеет это делать», — сказал он.

Глава государства добавил, что Хинштейну необходимо напрямую работать с каждым жителем региона и выразил надежду, что такую работу наладят.

Президент заявил, что уверен в полном освобождении региона от украинских националистов.

«Не хочу и не могу называть конкретную дату, когда выбьют. Наши ребята сейчас воюют. Не понимаю решения командования Украины о заходе в Курскую область», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что Хинштейн запретил курским чиновникам раскрывать число сбитых украинских БПЛА.