Хинштейн запретил курским чиновникам раскрывать число сбитых БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам предоставлять населению данные о количестве сбитых украинских беспилотников. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи 16 декабря, сообщило «Курское интернет-телевидение» .

Хинштейн резко раскритиковал врио замгубернатора Михаила Горбунова за раскрытие конкретных данных о беспилотниках, сбитых над территорией региона. В ответ Горбунов парировал, что ему никто и не запрещал делать это.

«Наша задача — помощь армии, но не чувствовать себя полководцами. Все оценки и цифры называют те, кто на это уполномочен. Пожалуйста, кто чувствует себя стратегом — идите на спецоперацию, там люди нужны», — подчеркнул врио главы региона.

Ранее Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел.