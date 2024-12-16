Хинштейн запретил курским чиновникам раскрывать число сбитых БПЛА
Хинштейн посоветовал говорящим о работе ВС России чиновникам надеть погоны
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам предоставлять населению данные о количестве сбитых украинских беспилотников. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи 16 декабря, сообщило «Курское интернет-телевидение».
Хинштейн резко раскритиковал врио замгубернатора Михаила Горбунова за раскрытие конкретных данных о беспилотниках, сбитых над территорией региона. В ответ Горбунов парировал, что ему никто и не запрещал делать это.
«Наша задача — помощь армии, но не чувствовать себя полководцами. Все оценки и цифры называют те, кто на это уполномочен. Пожалуйста, кто чувствует себя стратегом — идите на спецоперацию, там люди нужны», — подчеркнул врио главы региона.
Ранее Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел.