Путин раскрыл свое жизненное кредо

Президент России Владимир Путин заявил, что не жалеет о принятых в прошлом решениях. В интервью телеканалу India Today он назвал свое жизненное кредо.

«Есть одно общее правило, которое мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — сказал глава государства.

Путин заявил также, что сожалеть о прошлых решениях более или менее бессмысленно. Он руководствуется принципом: сделано то, что сделано.

Рассуждая о бессмертии Путин заявил, что вечен только Бог. Он согласился с тем, что жизнь можно продлить, и напомнил о достижениях индийского здравоохранения, которое менее чем за 80 лет добилось увеличения средней продолжительности с 31 до 70 лет.