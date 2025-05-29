Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — отметил Песков.
Ранее Путин встречался с Назарбаевым в Ново-Огареве в декабре 2024 года. Об этом напомнило издание Ura.ru.
В середине мая скончалась бывшая первая леди Казахстана Сара Назарбаева. Перед кончиной женщина несколько недель лечилась в Республиканской клинической больнице в Алматы, но в итоге врачи приняли решение об отключении женщины от аппарата искусственной вентиляции легких.
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