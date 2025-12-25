Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

Песков: в Кремле прошла традиционная предновогодняя встреча Путина с бизнесом

Президент России Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с ведущими представителями бизнес-сообщества. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

На мероприятии присутствовали руководители частных компаний и корпораций с государственным участием. Также к диалогу присоединились представители правительства, администрации президента и глава Центрального банка.

«Встреча носила исключительно деловой и прикладной характер», – подчеркнул Песков.

Участники поднимали вопросы демографической ситуации в стране и политики компаний по поддержке рождаемости. Обсуждались темы инвестиционной активности, защиты окружающей среды и импортозамещения.

Значительное внимание уделили ситуации с ключевой ставкой, кредитованием и курсом рубля. Диалог затронул и другие актуальные вопросы текущего экономического развития страны.

Ранее Песков подтвердил, что в этом календарном году Путин не планирует выступать с ежегодным обращением к Федеральному собранию.