Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса
Песков: в Кремле прошла традиционная предновогодняя встреча Путина с бизнесом
Президент России Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с ведущими представителями бизнес-сообщества. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
На мероприятии присутствовали руководители частных компаний и корпораций с государственным участием. Также к диалогу присоединились представители правительства, администрации президента и глава Центрального банка.
«Встреча носила исключительно деловой и прикладной характер», – подчеркнул Песков.
Участники поднимали вопросы демографической ситуации в стране и политики компаний по поддержке рождаемости. Обсуждались темы инвестиционной активности, защиты окружающей среды и импортозамещения.
Значительное внимание уделили ситуации с ключевой ставкой, кредитованием и курсом рубля. Диалог затронул и другие актуальные вопросы текущего экономического развития страны.
Ранее Песков подтвердил, что в этом календарном году Путин не планирует выступать с ежегодным обращением к Федеральному собранию.