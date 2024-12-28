Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств выразили соболезнования в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

Стороны договорились, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств катастрофы, привлечет к работе экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Работы будут идти в Казахстане.

Главы государств будут поддерживать связь по вопросам, касающимся расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета возле Актау. Борт следовал точно по расписанию и неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного. В это время на Грозный, Моздок и Владикавказ были совершены атаки дронов.