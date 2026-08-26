Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

Путин провел разговор по телефону с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа», — заявили в сообщении.

В диалоге подняли тему актуального положения и перспектив будущего взаимодействия двух стран. Также обозначили обоюдную готовность к усилению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Говоря о ситуации вокруг Сирии, Путин подтвердил позицию в поддержку единства и независимости этой страны, а также формированию там условий долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления.

«С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус», — заявили на сайте.

Ранее Путин назначил Дмитрия Догадкина послом России в Сирии.