Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина послом России в Сирии. Соответствующий указ опубликовали 3 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в документе.

Кроме того, сегодня президент России подписал указ, которым освободил Александра Ефимова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Соответствующий документ также опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

Ранее пост чрезвычайного и полномочного посла России в КНДР занял Андрей Подъелышев. Указ о назначении дипломата подписал президент Владимир Путин.