Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседе глава российского государства выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи, членов его семьи, представителей власти и мирных жителей, сообщила пресс-служба Кремля.

В разговоре Путин отметил, что Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий и призывает отказаться от силовых методов решения конфликта. Ситуацию необходимо переводить в политико-дипломатическое русло.

В свою очередь Пезешкиан поблагодарил Москву за поддержку и солидарность с иранским народом и рассказал о текущей ситуации на фоне обострения конфликта. Стороны договорились продолжать контакты и поддерживать связь по различным каналам.

Ранее президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении добиться полной смены власти в Иране, добавив, что у него уже есть на примете несколько претендентов на роль «хорошего лидера». Имена вероятных кандидатов глава Белого дома называть не стал.