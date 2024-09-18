Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Президент Владимир Путин заявил, что созвонился с бразильским лидером Лулой Инасио да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства рассказал, что обсудил с бразильским коллегой укрепление взаимодействия в рамках БРИКС, АТЭС и «Женской двадцатки».

«На предыдущих форумах был дан старт многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АТЭС и „Женской двадцатки“. Сейчас обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.

Ранее в МИД Бразилии сообщили, что правительство страны направит Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки». Встреча глав G20 пройдет 18–19 ноября 2024 года в Бразилии. В прошлом году на саммите в Индии российскую делегацию представлял глава МИД Сергей Лавров.