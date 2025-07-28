Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Путин обсудил с Нетаньяху обострение в Сирии и ядерную программу Ирана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Российский лидер призвал учитывать законные права и интересы всех этноконфессиональных групп в республике.

Кроме того, Путин подтвердил готовность России содействовать поиску решения проблемы ядерной программы Ирана.

Ранее британский журнал Spectator назвал президента России единственным человеком, способным урегулировать ирано-израильский конфликт. По мнению авторов статьи, Путин стал за годы другом Нетаньяху и при этом пользуется уважением в Тегеране.