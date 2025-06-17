Путина назвали единственным человеком, способным остановить конфликт Ирана и Израиля

Spectator: кроме Путина никто не сможет урегулировать конфликт Ирана и Израиля

Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем. Этому поспособствует дипломатический подход президента Владимира Путина, сообщил британский журнал Spectator.

Журналисты напомнили, что долгие годы двусторонней дипломатии привели к тому, что Путин стал другом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Также российского лидера уважает иранское руководство.

«В результате Россия станет незаменимым партнером для США, как только те начнут долгий процесс исправления новых политических реалий, сложившихся на Ближнем Востоке после этой войны», — указали в публикации.

Авторы статьи напомнили, что после израильских ударов по Ирану Путин оказался единственным из мировых лидеров, кто провел переговоры по телефону с Нетаньяху, лидером Ирана Масудом Пезешкианом и американским коллегой Дональдом Трампом.

Российская сторона ранее осудила атаку Израиля на Иран. Путин выразил соболезнования исламской республике из-за многочисленных жертв среди мирных жителей.