Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены итоги недавнего официального визита Александра Лукашенко в Россию. Выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведенных переговоров», — уточнили в пресс-службе.

В ходе встречи лидеры рассмотрели ситуацию вокруг Украины. В контексте этой темы Путин выразил свое мнение о текущем состоянии российско-американского диалога, который ведется на различных уровнях.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящим празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, где в этом году председательствует Белоруссия.

Ранее Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Украины. По его словам, украинская сторона предлагала создать на территории Белоруссии лагеря для военнопленных. Белоруссия ответила, что этот вопрос требует обсуждения с Россией.