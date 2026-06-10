Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклады членов правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главными темами совещания стали меры по восстановлению инвестиционной активности и меры поддержки семей с детьми.
Президент отметил, что НДФЛ для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей и имеющих невысокие доходы, по факту снижается до 6%.
С докладами выступили министр экономического развития Максим Решетников глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
«Свои комментарии также дали руководитель РСПП Александр Шохин и глава „Деловой России“ Алексей Репик», — уточнили в Кремле.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям выполнить поручения Путина по итогам ПМЭФ. Депутаты ГД в том числе проработают льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.