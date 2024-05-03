Путин провел совещание по экономическим вопросам | 360°

Власть 03 мая 2024, 14:21 Путин провел совещание по экономическим вопросам Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить бюджетные планы Пресс-служба Кремля

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Российский лидер Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Одной из главных тем стали бюджетные планы на ближайшую перспективу и на долгосрочный период до 2030 года. Властям принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные и предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики.

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«В том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — подчеркнул Путин.

Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло 27 апреля. Его участниками стали глава правительства Михаил Мишустин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и члены кабмина. Путин напомнил, что тогда обсуждался прогноз социально-экономического развития страны, сообщило Ura.ru.