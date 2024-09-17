Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

На заседании обсудили проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Путин предложил участникам посвятить встречу конкретным шагам по наполнению бюджета страны.

«В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства.

Он призвал уделить внимание технологическому развитию отечественной экономики и социальной сферы, продолжать расширение и укрепление инфраструктуры. Также Путин обратил внимание на важность обновления городов и поселков и повышения качества жизни населения.

Недавно президент провел встречу с секретарем иранского Высшего совета национальной безопасности Али Ахмадианом. Путин отметил, что Россия и Иран подпишут новый межгосударственный договор.