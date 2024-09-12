Путин рассказал о планах подписания нового договора с Ираном

Россия и Иран подпишут новый большой межгосударственный договор во время визита президента ближневосточной страны Масуда Пезешкиана в Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

Он подчеркнул, что очень ждет визита руководителя Ирана на октябрьском саммите БРИКС в Казани, чтобы провести двустороннюю беседу.

«Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», — заявил Путин.