Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской

Путин принял в Кремле объявленного в розыск Додика

Российский президент Владимир Путин принял встречу с с лидером Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Мероприятие прошло в Кремле, сообщило РИА «Новости» .

О деталях встречи журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Додик прибыл в российскую столицу накануне.

В конце марта государственный суд Боснии и Герцеговины выдал международные ордеры Милорада Додика. В розыск подали и спикера парламента БиГ Ненада Стевандича.

Позднее уже в международный розыск Додика и Стевандича объявило подразделение Интерпола в Сараево. Суд в этом городе приговорил Милорада Додика к году лишения свободы еще в феврале.

Политика признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда из-за его действий, направленных на выход Республики Сербской из состава федерации. Додик приговору не подчинился.

Ранее релокантов из России предостерегли от вмешательства в протесты в Сербии.