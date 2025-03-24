Релокантов из России предостерегли от вмешательства в протесты в Сербии

Находящиеся в Сербии релоканты из России не должны вмешиваться в протесты в стране, нарушители ответят перед законом. Об этом РИА «Новости» заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Иностранцы, которые являются гостями в стране, приезжают ли они из России, США или Хорватии, не должны вмешиваться в политику государства, в котором их приняли», — сказал он.

По словам Вулина, в Сербии уже были случаи лишения российских релокантов ВНЖ за участие в сербской политике.

«Мы продолжим так и в дальнейшем. Каждый иностранец, который занимается политикой в Сербии и думает, что можно злоупотреблять гостеприимством, ответит перед законом. Никто здесь не получил ПМЖ или ВНЖ, чтобы заниматься политикой», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией.