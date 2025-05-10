Путин провел переговоры с президентом Абхазии в Кремле

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Для него это была первая после вступления в должность встреча с российским лидером, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с Абхазией в экономике и в гуманитарной сфере. Также в планах стран наращивать туристический поток.

«Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше», — отметил глава государства.

Гунба пригласил Путина посетить республику в любое удобное время. Президент ответил, что с удовольствием приедет.

Президент Абхазии одним из первых прилетел в Москву 8 мая. В День Победы он вместе с другими иностранными лидерами посетил парад на Красной площади.​​​​ Накануне Путин провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщал телеканал «Звезда».