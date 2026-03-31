Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Подробности опубликовали на сайте Кремля.
В ходе переговоров лидеры двух стран выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается военный конфликт, гибнут мирные люди и разрушается энергетика региона.
Путин и Аль Нахайян указали на важность скорейшего прекращения боевых действия и активизации дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта при соблюдении законных интересов государств региона, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения. Лидеры отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и контактов.
Накануне российский лидер провел переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также на Балканах. Президент Сербии поблагодарил за продолжающиеся поставки российского газа.