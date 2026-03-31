Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

В ходе переговоров лидеры двух стран выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается военный конфликт, гибнут мирные люди и разрушается энергетика региона.

Путин и Аль Нахайян указали на важность скорейшего прекращения боевых действия и активизации дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта при соблюдении законных интересов государств региона, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения. Лидеры отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и контактов.

Накануне российский лидер провел переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также на Балканах. Президент Сербии поблагодарил за продолжающиеся поставки российского газа.