Путин поговорил по телефону с Вучичем

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

О беседе попросила сербская сторона. Путин и Вучич обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также на Балканах. Лидеры согласились, что необходимо обеспечить права Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

Отдельно президент Сербии поблагодарил за продолжающиеся поставки российского газа.

Ранее Вучич рассказал в интервью Berliner Zeitung, что европейские лидеры все чаще меняют отношение к возможности переговоров с Россией. По его словам, всем будет лучше, если дверь для диалога останется открытой.