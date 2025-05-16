Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности
Президент Владимир Путин по видеосвязи провел совещание постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня в повестке вопросы по обеспечению информационной безопасности», — отметил он.
Глава государства назвал тему очень важной и актуальной.
Перед началом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле Путин провел совещание с участниками дипломатической группы. Во время встречи с докладами выступили министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и другие.
В конце совещания Путин подвел итоги, поставил задачи и рассказал о переговорной позиции российской делегации. Встреча в Стамбуле началась днем 16 мая.