Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 13 июня

Президент Владимир Путин примет участие в заседании Совета по науке и образованию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что на повестке дня у российского лидера две основные темы. Одна из них — развитие науки в стране.

«В этом контексте [президент] проведет сегодня заседание Совета по науке и образованию. Разумеется, на нем будет вступительное слово главы государства», — рассказал Песков.

На заседании выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава РАН Геннадий Красников, генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов и директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.

Президент в рамках встречи пообщается с ведущими учеными, а также с получателями мегагрантов.

В Кремле грядут кадровые перестановки. Как сообщал Песков, Путин назначит руководителей двух новых управлений администрации, а также главу управления по госполитике в гуманитарной сфере.