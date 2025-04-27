Путин проведет встречу с Лукашенко на следующей неделе

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовавший отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» в Telegram-канале .

Где именно пройдет встреча и какие темы обсудят главы государств, пока неизвестно.

Кроме того, в рабочем графике президента на следующую неделю запланировано участие в просветительском марафоне российского общества «Знание», посвященного 80-й годовщине Великой Победы.

В последний раз президент России Владимир Путин встречался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в первой половине марта в Кремле. Переговоры прошли в два этапа. Сначала в закрытом формате, а после — в расширенном составе.

Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, взаимную работу на международных площадках, а также обменялись документами о ратификации и гарантиях безопасности.