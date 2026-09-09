Путин проведет совещание по «Честному знаку» для обеления экономики

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Мероприятие запланировано на четверг, 10 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой встречи станет применение системы маркировки «Честный знак» в целях обеления экономики. Ключевые доклады представят вице-премьер Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На совещании также затронут ряд текущих вопросов. Система «Честный знак» позволяет отслеживать оборот товаров и бороться с контрафактной продукцией.

С 1 сентября в России начал работать механизм автоматического привлечения к ответственности за продажу просроченной продукции. Теперь система сразу блокирует продажу таких товаров и передает информацию об испорченных продуктах на полках магазинов в надзорный орган.