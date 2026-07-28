Минсельхоз МО сообщил об автоматических штрафах за продажу просрочки с сентября

С 1 сентября в России начнет действовать новый механизм автоматического привлечения к ответственности за продажу просроченной продукции. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что контроль будут осуществлять с помощью государственной системы маркировки «Честный знак».

Если при сканировании товара система обнаружит, что срок его годности истек, она автоматически заблокирует продажу. В случае, если кассир все же пробьет такой товар, нарушение зафиксируют, после чего проект постановления направят в надзорный орган для утверждения, а затем — в личный кабинет продавца на портале госуслуг.

Штраф составит 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и 20 тысяч рублей для юридических лиц за каждую единицу продукции.

Изменения коснутся и продажи сигарет. За нарушение установленных цен предусмотрены штрафы от пяти до 500 тысяч рублей в зависимости от объема продаж.

Кроме того, штраф в размере 50 тысяч рублей грозит продавцам, не зарегистрированным в государственной системе маркировки, если через одну кассу за месяц реализуют более 10 единиц такой продукции.

Чтобы избежать санкций, торговым организациям рекомендуют заранее проверить, поддерживает ли кассовое оборудование режим автоматической блокировки продаж, настроить контроль сроков годности при приемке товаров, убедиться в регистрации в системе «Честный знак» и сверить ценовые настройки для табачной продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что нововведения направлены на дальнейшее развитие системы «Честный знак», повышение прозрачности рынка, защиту покупателей от некачественной продукции и создание справедливых условий для бизнеса.