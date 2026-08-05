Путин прокомментировал попытки угрожать проведению выборов

Угрозы безопасности не могут воспрепятствовать гражданам, которые действительно хотят участвовать в выборах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава ЦИК рассказала, что руководство комиссии принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности при сохранении открытости и прозрачности. Для избирательных участков подготовили резервные помещения и источники питания, провели тренировки с силовиками и приняли меры против возможных провокаций.

«Элла Александровна, те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», — отметил Путин.

Также на встрече Памфилова сообщила, что жеребьевка по распределению очередности в бюллетене прошла прозрачно. В выборах в Госдуму впервые будут участвовать 11 партий.