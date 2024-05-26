Польский госоператор PERN, российская «Транснефть» и немецкая нефтеперерабатывающая компания PCK Schwedt согласовали поставки казахстанской нефти в Германию, разрешив проблему с оплатой ее транзита. Об этом сообщило агентство Reuters .

Существовал риск, что поставки прекратятся в июне. Возникла «тупиковая ситуация» с платежами. «Транснефть» требовала, чтобы поляки оплатили услуги по измерению газа на своей базе в Адамово до начала лета, сообщали осведомленные источники агентства.

Если говорить о польском операторе, то он боялся нарушить западные санкции, продлевая контракт.

В результате операторы договорились, что счетчики расхода нефти на польской части нефтепровода «Дружбы» по российским стандартам поверит словацкая компания. Таим образом PERN избежит рисков.

Ранее власти Чили обеспокоились открытием Россией нефти на участке в Антарктиде, который оспаривают Великобритания и Аргентина. Они решили, что это ударит по их контролю в регионе, а также станет вызовом для их суверенитета и национальной целостности.