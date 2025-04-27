Мигрантам-профессионалам дадут вид на жительство в России на льготных условиях

Высококвалифицированные иностранцы смогут получать вид на жительство в России на льготных условиях. Список профессий утвердило Министерство труда. Приказ ведомства разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

В перечень для мигрантов, претендующих на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, вошли 29 профессий. Среди них — программист, прессовщик на гидропрессах, инженер по внедрению новой техники, аналитик больших данных, инженер-химик, слесарь-судоремонтник и другие.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в список включили узкие специальности, которые весьма востребованы на российском рынке. Но для получения вида на жительство в льготном режиме иностранцам нужно сперва устроиться по профессии.

«Это произойдет после того, как эти граждане отработают дин год по соответствующей профессии с учетом потребностей рынка труда», — сказал Нилов «Парламентской газете».

Ранее стало известно, что мигрантам с непогашенной судимостью будут отказывать в российском гражданстве. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что они представляют угрозу для российского общества.