Путин продлил полномочия председателю СК Бастрыкину

Путин оставил Бастрыкина на посту председателя СК еще на год

Президент России Владимир Путин продлил срок службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на год. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовых актов.

Из подписанного российским лидером документа следует, что полномочия Бастрыкина будут действовать до 27 августа 2026 года.

В августе 2025-го срок службы председателя ведомства России истекал. На этом фоне стали публиковать сообщения о выдвижении Бастрыкина на пост председателя Верховного суда.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию после смерти Ирины Подносовой. Единственным кандидатом, по данным Высшей квалификационной коллегии судей, является генеральный прокурор России Игорь Краснов.